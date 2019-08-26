وأوضح السيسي، خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، أن "دعم المؤسسات الوطنية وترسيخ تماسكها من شأنه المساهمة في الحفاظ على وحدة الدول التي تعاني من أزمات وصيانة مقدرات شعوبها وإنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التي عانت منها هذه الشعوب الشقيقة على مدار السنوات الأخيرة"، وفق الصحيفة.

وتطرق اللقاء بين الرئيسين إلى ملف مكافحة الإرهاب وتطورات مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها القضية الفلسطينية. وتوافق ترامب والسيسي على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات في ليبيا وسوريا.

وأبرز السيسي أهمية تظافر جهود المجتمع الدولي لتقويض خطر الإرهاب ومنع وصول الدعم لتنظيماته سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد، مؤكدا دعم مصر لجميع الجهود المخلصة التي تهدف لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة "مواصلة التنسيق والتشاور مع الإدارة الأميركية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط في ضوء تعدد الأزمات التى تعاني منها المنطقة وخطورتها".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي أكد خلال اللقاء ذاته قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة.

"كما أشاد بما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابي متواصل خلال إدارة ترامب"، مشيرا إلى حرص مصر على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون المشترك فى جميع المجالات"، بحسب المتحدث.