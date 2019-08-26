ونشرتالسفارة السعودية في تركيا بيانا على تويتر أشارت فيه إلى أن فريقا خاصا تابع قضية المواطنة السعودية المختفية، عبير العنزي، حتى تم العثور عليها بصحة جيدة .

وجاء في البيان: "منذ وصول بلاغ اختفاء المواطنة السعودية عبير العنزي في مدينة إسطنبول، قامت السفارة في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية".

وأضافت: "وقد تكللت هذه الجهود ولله الحمد بالعثور على المواطنة السعودية اليوم الاثنين 26 أغسطس 2019، وهي بصحة جيدة".

كما أشارت السفارة إلى أنها تعمل على تسهيل إجراءات عودتها إلى السعودية في أقرب وقت.

وكانت الفتاة بصحبة عائلتها في إسطنبول قبل أن تتوارى عن الأنظار أثناء التجول في أحد المتاجر.