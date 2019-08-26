والجبهة الشعبية- القيادة العامة، هي فصيل فلسطيني يتزعمه أحمد جبريل ويتمتع بتأييد ودعم كبيرين من دمشق وطهران.



وصرح ذلك الفصيل عقب القصف الإسرائيلي أن الغارات لم تحقق أهدافها، فيما تحدثت مصادر متعددة عن وقوع إصابات جراء الغارات.

ونفذت القوات الإسرائيلية منذ ليلة الأحد، في غضون أقل من 24 ساعة، 3 عمليات عسكرية طالت أهدافا وميليشيات مؤيدة لإيران في سوريا ولبنان والعراق.



وشنت مقاتلات إسرائيلية، أمس الأحد، غارات أهداف إيرانية في قرية عقربا بريف العاصمة السورية دمشق.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من إحباط عملية إرهابية لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني انطلاقا من المنطقة.