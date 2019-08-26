ونشر قاسم سليماني في تغريدة مقتضبة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قال فيها إن العمليات الأخيرة ستكون آخر "تخبطات إسرائيل".



وقبل ذلك هدّد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، إسرائيل والولايات المتحدة بـ"الرد على أفعالهما" في سوريا والعراق، عبر من وصفهم بالمقاتلين هناك.



بالمقابل قال وزيرُ الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنّ من يريدُ منعَ نشوب حرب شاملة مع إيران، عليه أنّ يُظهرَ قوّته للنظام الإيراني.

واضاف الوزير الإسرائيلي، أنه لولا عمليات الجيش الإسرائيلي التي استهدفت إيران، لكانت طهران جاهزة لهذه الحرب، وكان عدد مقاتليها في سوريا قد تجاوز 100 ألف، على حد قوله.



وفي ما يتعلق بالعراق، رفض الوزير الإسرائيلي تأكيد مسؤولية بلاده عن القصف، الذي استهدف مواقع لميليشيات الحشد الشعبي، لكنه أشار إلى أن اسرائيل ستعمل في كل مكان، لضرب القدرات الإيرانية.



وكانت إسرائيل قد نفذت في الـ24 ساعة الماضية، عمليات عسكرية طالت سوريا ولبنان، بالإضافة إلى ضربات في العراق نسبت إلى إسرائيل كذلك.



وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، مؤكدة أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط عددا من الصواريخ الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا.



وكان بيان صادر عن الجيش اللبناني قد ذكر إنه "بتاريخ 25 أغسطس، وأثناء خرق طائرتي استطلاع الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضا، وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات"، وذلك حسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وأضاف البيان:"على الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص".