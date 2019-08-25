ويظهر في اللقطات 4 أشخاص يسيرون في مكان مفتوح ويحمل أحدهم شيئا، قال الجيش الإسرائيلي إنه "طائرة مسيرة هجومية".

ونشر الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه قام الخميس الماضي بتشويش محاولة لتنفيذ عملية تخريبية خططت لها خلية تابعة لفيلق القدس الايراني. وأظهر الفيديو المرفق أفراد الخلية وهم يمسكون بطائرة مسيرة، ويتقدمون من المنطقة المخططة لإطلاقها في قرية عرنة.

وقال الكولونيل جوناثان كونريكوس، وهو أحد المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، للصحفيين، إن هذه القوات كانت تعد الخميس لإطلاق "عدد من الطائرات المسيرة الهجومية"، في توقيت متزامن على شمال إسرائيل، وإن كل طائرة منها كانت ستحمل بمتفجرات تزن عدة كيلوغرامات، لكن إسرائيل أجهضت هذه الخطة.

وقال كونريكوس إن الطائرات المسيرة وصلت إلى مطار دمشق قبل أسابيع مع "عملاء إيرانيين"، ثم نُقلت إلى مجمع يديره فيلق القدس بإحدى القرى جنوب شرقي المدينة.

وقال كونريكوس إن إسرائيل شنت هجوم السبت بعدما علمت أن محاولة أخرى لإطلاق الطائرات المسيرة الإيرانية كانت وشيكة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش أحبط هجوما إيرانيا مزمعا.

وأضاف على تويتر: "لا حصانة لإيران في أي مكان. تعمل قواتنا فيكل مكان ضد العدوان الإيراني... إذا هم أحد بقتلك، فاقتله أنت أولا".

وقال نتنياهو متحدثا على الجبهة السورية الأحد: "أي بلد يسمح باستخدام أراضيه لشن هجمات على إسرائيل سيتحمل العواقب، وأكرر البلد سيواجه العواقب".