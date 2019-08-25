وذكر الجيش الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية اعترضت اثنين من الصواريخ المطلقة من القطاع، مشيرا إلى صفارات الإنذار اعترضت اثنين منها.

ومن المقرر أن يلتئم المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسة في إسرائيل المعروف بـ:"الكابينت"، الاثنين، من أجل بحث التطورات في شمال إسرائيل وعلى الحدود مع قطاع غزة.

وكانت مقاتلات إسرائيلية شنت غارات على مواقع لحركة حماس التي تسيطر على غزة، الأسبوع الماضي، ردا على ما قال إنه إطلاق صاروخ من القطاع.

ويضاف التوتر على جبهة غزة إلى التوتر الكبير على الجبهة الشمالية مع سوريا ولبنان بالنسبة إلى إسرائيل، التي شهدت تطورت كبيرة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبدأ الأمر، مع شن إسرائيل ضربات على مواقع للحرس الثوري في جنوبي دمشق، مما أسفر عن مقتل عنصرين من ميليشيات حزب الله اللبناني وثالث إيراني.

وقالت تل أبيب إنها أحبطت مخططا لفيلق القدس الإيراني لضرب أهداف إسرائيلية عبر طائرات مسيرّة.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش اللبناني أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية ليل السبت الأحد، الأولى سقطت أرضا، والثانية انفجرت متسببة بأضرار مادية.