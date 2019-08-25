وأكد بومبيو، بحسب بين مكتب الحريري، ضرورة تجنب أي تصعيد، والعمل مع كافة الأطراف المعنية لمنع أي شكل من أشكال التدهور.

وشدد الحريري، من جانبه، على التزام لبنان بموجبات القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701، وهو القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي عام 2006، في أعقاب الحرب الإسرائيلية على لبنان، ويشدد على وقف الأعمال العدائية بين البلدين.

وأشار الحريري إلى استمرار الخروق الإسرائيلية لهذا القرار وللسيادة اللبنانية، وشدد على وجوب العمل لوقف هذه الخروق.

وكان الجيش اللبناني كشف أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية ليل السبت الأحد، الأولى سقطت أرضا، والثانية انفجرت متسببة بأضرار مادية.

وسقطت طائرة استطلاعية مسيرة وانفجرت أخرى بالقرب من المكتب الإعلامي التابع لميليشيات حزب الله، مما أدى إلى جرح 3 أشخاص وأضرار مادية أخرى.

و قال لبنان إنه سيتقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي، لإدانة الخرق الإسرائيلي "الخطير" للسيادة اللبنانية.

ووصف الحريري في وقت سابق الحادث بأنه "اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701".

وقال إنه "سيبقى على تشاور مع رئيسي الجمهورية ورئيس مجلس النواب لتحديد الخطوات المقبلة".

وأضاف "أن العدوان الجديد الذي ترافق مع تحليق كثيف لطيران العدو فوق بيروت والضواحي، يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر".