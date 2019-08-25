ولم توضح الوزارة بدقة أين وقعت الاشتباكات مع أعضاء في حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة "منظمة إرهابية"، وفق ما أوردت "فرانس برس".

ويأتي ذلك بعدما أطلقت تركيا الجمعة المرحلة الثالثة من عملية تقوم بها في شمال العراق، حيث يملك حزب العمال الكردستاني قواعد في الجبال.

وبعد مقتل نائب القنصل التركي ومرافقه في كردستان العراق في يوليو الماضي، شنت أنقرة ما وصفته بأوسع عملية جوية ضد المقاتلين الأكراد في شمالي العراق.

وفي نهاية مايو، شنت تركيا المجاورة للعراق، هجوماً جوياً وبرياً على المناطق الجبلية في شمال العراق، مستهدفة مخابئ حزب العمال الكردستاني، مطلقة عليها اسم "المخلب".

وينشط حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا حيث غالبية السكان من الأكراد، إلا أن له قواعد عسكرية في شمال العراق يستهدفها الطيران التركي بشكل دوري، الأمر الذي أثار احتجاجات من جانب بغداد مرارا.

وأسفر النزاع بين تركيا وحركة التمرد الكردية عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل منذ اندلاعها في 1984.



