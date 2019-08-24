واعتقلت الشرطة التونسية القروي على خلفية قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل أموال، حسبما نقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن أحد مستشاريه.

وأكد مستشار مرشح الرئاسة التونسية أنه تم توقيف القروي من قبل الشرطة واقتياده إلى سجن المرناقية، وذلك بعد ساعات من إصدار دائرة القضاء المالي في تونس أمرا باعتقاله.

وأفاد المسؤول في حزب "قلب تونس" أسامة الخليفي، الذي ينتمي إليه القروي، إن رجال الشرطة اعتقلوا المرشح على الطريق المؤدي إلى باجة شمال غرب تونس.

وقال الخليفي لـ"فرنس برس": "قطعت 15 سيارة تابعة للشرطة الطريق وهرعت نحو سيارة نبيل القروي قبل أن يطلب منه رجال شرطة مسلحون وباللباس المدني أن يرافقهم، موضحين أن لديهم تعليمات بتوقيفه".

وجاء اعتقال القروي بعد يوم من قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس بمنع ثلاث مؤسسات إعلامية محلية، من بينها قناة نسمة الخاصة التي أسسها القروي، من تغطية الحملات الانتخابية.

ويتنافس 26 مرشحا على الأقل على مقعد رئيس الجمهورية في تونس، وينطلقون في حملاتهم بين 2 و13 سبتمبر، استعدادا للانتخابات المقررة في 15 سبتمبر المقبل.