وحسب بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، فقد قبل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، استقالة الوزيرة.

وأدى تدافع الجمهور خلال حفل للمغني "سولكينغ" إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات ليل الخميس، وذلك على أحد ملاعب العاصمة الجزائر.

و"سولكينغ"، واسمه الحقيقي عبد الرؤوف درّاجي، هو مغني راب وراقص جزائري، ولد في ضواحي العاصمة الجزائر في 10 ديسمبر 1989، وكان والده موسيقيا.

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الثقافة الجزائرية مرداسي عينها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في هذا المنصب، ضمن حكومة تصريف الأعمال في 31 مارس الماضي.

وكان الرئيس الجزائري السابق قد شكل هذه الحكومة في محاولة لنزع فتيل أزمة الاحتجاجات المطالبة برحيله، التي اندلعت في 22 فبراير من العام الجاري.

وقد أحيا نجم الراب دراجي حفلا موسيقيا على استاد "20 أوت (أغسطس)" في بلوزاد في العاصمة الجزائرية، يعود ريعه للأعمال الخيرية في البلاد.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا من عشاق هذا الفن ومتابعي "سولكينغ"، حيث تجمع الآلاف للاستمتاع بباقة من أغانيه.