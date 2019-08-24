وفي المنحى نفسه، أعطى وزير العدل التونسي محمد كريم الجموسي، الإذن بتوكيل هيئة "التفقدية العامة" في وزارة العدل، للبحث في ملابسات إصدار بطاقتي الإيداع في حق كل من نبيل القروي وشقيقه غازي القروي، المتهم معه بالقضايا ذاتها.

ويوم الجمعة، اعتقلت الشرطة التونسية، نبيل القروي أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، على خلفية قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل أموال.

وأكد مستشار مرشح الرئاسة التونسية أنه تم توقيف القروي من قبل الشرطة واقتياده إلى سجن المرناقية، وذلك بعد ساعات من إصدار دائرة القضاء المالي في تونس أمرا باعتقاله.

ويملك القروي قناة نسمة التلفزيونية المعروفة بانتقادها للحكومة، وهو أحد أبرز المرشحين بانتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل.

وقال تلفزيون نسمة إنه تم القبض على القروي عندما كان في طريقه للعودة إلى العاصمة تونس.

وأفاد المسؤول في حزب "قلب تونس" أسامة خليفي، الذي ينتمي إليه القروي، إن رجال الشرطة اعتقلوا المرشح على الطريق المؤدي إلى باجة شمال غرب تونس.