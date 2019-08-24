وتشارك في العملية قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة في فرقة المشاة السابعة وفرقة المشاة الآلية الثامنة والحشد العشائري، وقيادة عمليات الأنبار المتمثلة في فرقة المشاة الأولى ولواء مغاوير قيادة العمليات والحشد العشائري، وقيادة محور الحشد الشعبي الأنبار، ومحور غرب الأنبار.

كما تشارك في المرحلة الرابعة من عملية "إدارة النصر" مديرية شرطة الأنبار، وقيادة حرس الحدود الخامسة، وبدعم وإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي.

وأعلن العراق رسميا النصر على تنظيم داعش في ديسمبر 2017، بعد 5 أشهر من انتزاع السيطرة على مدينة الموصل، المعقل السابق للمتشددين.