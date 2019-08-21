وقالت الإدارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "الحبوب كانت مخبأة داخل مواد بلاستيكية في حاوية تتسع لـ40 قدما قادمة من إحدى الدول العربية، وتزن نحو 7 أطنان".

وكان قطاع الأمن الجنائي قد أشار العام الماضي إلى أنه "يسخر كافة الجهود سواء على المستوى الحكومي أو الخاص، بغرض التوعية، وكذلك رفع مستوى الجانب المعلوماتي في قضايا المخدرات".

كما أعلن عن "إنشاء مكاتب خارجية لتفعيل السياسات والتطبيقات الخاصة بمكافحة المخدرات وتعزيز العلاقات مع الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية لتحمل مسؤوليتها في تنفيذ برامج الوقاية لتوحيد الجهود الوقائية من آفة المخدرات".