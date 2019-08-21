ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، مساء الثلاثاء، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله، إن "إدارات الجوازات والأحوال المدنية باشرت العمل بالتعديلات التي نص عليها الأمر السامي بتعديل نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية".

وأضاف أنه يمكن لمن لديه أي استفسارات حيال الموضوع أن يتواصل مع الجهات المختصة بالمديرية العامة للجوازات ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر حسابيْهما المخصصيْن لذلك على موقع "تويتر"، كما أشار إلى تخصيص رقم هاتف أيضا أمام استفسارات السعوديين والسعوديات.

وكانت الجريدة الرسمية في السعودية نشرت مطلع أغسطس الجاري تفاصيل تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية.

وتتيح التعديلات السماح للمرأة السعودية باستخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، بخلاف ما كان معمولا به في السابق.

كما تضمنت التعديلات منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى فيما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز العمر 21 عاما.

وقضت أيضا بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، حيث شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد.

أما فيما يتعلق بنظام الأحوال المدنية، فقد ألغت التعديلات الجديدة نص "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما" من المادة الـ30 لتكون على النحو التالي "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه".

ومنحت المرأة في السعودية أيضا حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، بعد تعديل المادة 50.