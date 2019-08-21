وفي مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني، الفريق ركن شمس الدين الكباشي، أن المجلس السيادي يضم 11 عضوا.

ونصّ المرسوم أيضا على ترأس البرهان للمجلس السيادي، كما ضم بين الأعضاء نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وضم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر عبدالرحمن حسن عطا، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم، بالإضافة إلى حسن محمد إدريس قاضي، والصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان التعايشي، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عبد المسيح.

وسيؤدي البرهان القسم صباح الأربعاء أمام مجلس القضاء، بينما سيؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم ظهر الأربعاء، أمام رئيس المجلس السيادي.