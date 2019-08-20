وكانت مختلف مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، قد استقرت على أسماء المرشحين، بعد مشاورات ليلية مكثفة، لتضم كلا من:

محمد الفكي، وهو حاصل على ماجستير في العلوم السياسية من جامعة الخرطوم، وقد بدأ العمل السياسي في الجامعة، ضمن الحزب الاتحادي الديمقراطي.

المرشح الثاني هو صديق تاور، القيادي السابق في حزب البعث، وهو أكاديمي متخصص في شؤون البيئة.

كما عمل تاور مستشارا علميا بولاية جنوب كردفان، بالإضافة إلى عمله أستاذا للفيزياء بجامعة النيلين، وجامعات سودانية أخرى.

أما المرشحة الثالثة فهي عائشة موسى، خريجة معهد المعلمات وحاصلة على دبلوم عالي من جامعة ليدز، وتحمل ماجيستير في اللغة الإنجليزية من جامعة مانشستر البريطانية.

وتعتبر عائشة من رائدات الحركة النسوية في السودان، وعدد من منظمات المجتمع المدني.

كما تضم قائمة المرشحين، حسن شيخ إدريس، وهو قيادي سابق في حزب الأمة، تخرج من كلية القانون بجامعة الخرطوم، وشغل منصب وزير الإسكان والأشغال العامة حتى عام 1989.

أما المرشح الخامس عن قوى الحرية والتغيير، فهو محمد الحسن التعايشي، القيادي في حزب الأمة القومي، والرئيس السابق لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم. وقد تخرج التعايشي من كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية .

ومع اكتمال مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ينتظر حل المجلس العسكري الانتقالي نفسه، والإعلان في الساعات المقبلة عن اكتمال المجلس السيادي، وهو الإعلان الذي سيضع قطار المرحلة الانتقالية في السودان على سكته.