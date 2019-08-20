وكانت وزارة الدفاع التركية قد ذكرت أن ضربة جوية على الرتل العسكري التركي، التي وقعت الاثنين، أسفرت عن مقتل 3 مدنيين، مع تحرك الآليات جنوبا صوب نقطة المراقبة.

وادعت الوزارة أن تركيا أرسلت الرتل "للإبقاء على طرق الإمدادات مفتوحة، وتأمين موقع المراقبة، وحماية المدنيين، بعد هجوم للجيش السوري في المنطقة".

وقال تشاووش أوغلو، الثلاثاء: "على النظام السوري ألا يلعب بالنار.. وسنفعل كل ما يلزم من أجل سلامة جنودنا"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد الوزير التركي من لهجة التحدي، بتأكيده أن بلاده "لن تنقل موقع المراقبة العسكري في شمال غرب سوريا"، مؤكدا أن بلاده تجري اتصالات "على كافة المستويات" مع روسيا على خلفية الهجوم.

وعلى صعيد آخر، وجه تشاووش أوغلو حديثه لواشنطن، قائلا: "لن نقبل بإلهاء الولايات المتحدة لتركيا، وتقديمها السلاح لتنظيم حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

وفيما يتعلق بالمنطقة الآمنة، قال وزير الخارجية التركي: "محادثاتنا مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة في سوريا ستستمر.. ولدينا خطة حال لم نتوصل إلى اتفاق".