وقالت السفارة إن مواطنين تعرضا لحادثة اعتداء مسلح أثناء تواجدهما في إحدى المقاهي بمنطقة شيشلي في إسطنبول ل من قبل مجهولين.

ونتج عن الحادثة إصابة أحد المواطنين السعوديين بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية.

ودعت السفارة المواطنين إلى عدم ارتياد منطقتي تقسيم وشيشلي بعد غروب الشمس.

وكانت قد حذرت السفارة السعودية في تركيا رعاياها، الشهر الماضي، من سرقة جوازات السفر أو المقتنيات الخاصة بهم من أشخاص "مجهولين" بعد تعرض بعض المواطنين لحوادث سرقة.

كما حذرت في بيان لاحق من تعرض الكثير من المواطنين لعمليات استغلال من قبل بعض الشركات المحلية لتأجير السياراتومحاولة إجبارهم على دفع مبالغ إضافية.

وفي مايو الماضي، أشارت السفارة السعودية في تركيا إلى مشاكل عديدة تواجه المواطنين السعوديين الذين يستثمرون في العقارات حيث ينتهي المطاف بالبعض إلى عدم الحصول على سند ملكية أو التعرض للاحتيال.