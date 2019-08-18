وقال قرقاش في تغريدة على حسابه على تويتر إن "توحيد الصفوف وتعزيز أداء الحكومة ضروري في المرحلة القادمة، ولا شك أن استمرار الاعتداءات الحوثية هو الخطر الأكبر على ستوكهولم."

وكان هجوم على حقل الشيبة "تم عن طريق طائرات مسيرة من دون طيار "درون" مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضرارا محدودة، ودون أي إصابات بشرية.