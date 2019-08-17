وذكرت تقارير صحفية محلية أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت موقعا تابعا لحركة حماس شرق حي الزيتون الواقع شرق القطاع.



وأضافت أن مقاتلات إسرائيلية من دون طيار قصفت أرضا خالية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع أدى الى اشتعال النيران في الارض الزراعية المستهدفة، بحسب وكالة "كونا"

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق عن اعتراض نظام القبة الحديدية قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية فيما سقطت قذيفتين أخرتين في مناطق مفتوحة وذلك في أعقاب إصابة 63 فلسطينيا خلال مشاركتهم بمسيرة العودة على حدود غزة.