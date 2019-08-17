وأوضح ولد لبات في حديث إلى سكاي نيوز عربية أنه اتبع استراتيجية بسيطة جدا تتخلص بعبارة "فكرة، فترة"، موضحا: " كلما كانت هناك فترة معينة وضعت على الطاولة فكرة واحدة يتمحور حولها كل الجهد، وعندما نتجاوزها نطرح فكرة جديدة في فترة أخرى.. فكرة فترة.. فترة فكرة".



ونوه إلى أن المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير كانت شاقة وصعبة، مشيرا إلى أن ما حدث هو انتصار كبير لجهود الاتحاد الأفريقي، وأن ما تم هو خطورة جبارة للسودانيين نحو الخلاص.



وطالب المبعوث الأفريقي الأطراف السودانية بالتحلي "بنفس الإرادة ونفس روح التضحية والتنازل المشترك لأن الصعوبات الداخلية كثيرة والأطماع الخارجية والتأثير عليهم لا تزال كبيرة".

وأشاد ولد اللبات بالأوضاع الهادئة الذي سيطرت على السودان منذ توقيع على اتفاق الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى قبل نحو عشرة أيام، حيث "لم تزهق نفس والحياة عادت طبيعية والعيون سكنها الأمل من جديد".

وأوضح اللبات أنه عقد 452 اجتماعا مع مختلف الأطراف على مدى شهور عدة، مضيفا: "عندما تقترب من الهدف يشحنك ذلك قوة فلذلك لا مجال للنظر في أي تعب أو عطش أو جوع، وأحيانا التعب يعين الوسيط لأنه قد يجعل الاطراف تستجعل الوصول إلى حل".



وتحدث المبعوث المخضرم لسكاي نيوز عربية عن لحظات بكاء حارة خلال جولات المفاوضات، قائلا: " لا أتذكر أن أي دولة حاولت أن تمارس علي ضغوط خلال مهمتي من أجل مصالح معينة، وهذا ما سهل عملي في مسار المفاوضات".



