ووفق ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فقد نجم عن إلقاء المواد القابلة للاشتعال حريق هائل بمحاذاة الشريط الحدودي مقابل موقع العباد العسكري المقابل لبلدة حولا، قضاء مرجعيون، وامتدت النيران الى الجهة المقابلة من الحدود.

وأسفر الحريق عن انفجار 15 لغما أرضيا من مخلفات الجيش الإسرائيلي في المنطقة.