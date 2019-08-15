واقتحم جنود من الجيش الإسرائيلي باحات الحرم القدسي بعد وقت وجيز من تنفيذ عملية الطعن التي أسفرت أيضا عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة، بحسب بيان للجيش.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن إصابة أحد المواطنين الفلسطينيين متوسطة، في حين لم تحدد طبيعة إصابة الأخر.

وطلب الجيش الإسرائليي من المصلين داخل المسجد الأقصى والعاملين فيه مغادرة الحرم، على إثر عملية الطعن التي أسفرت أيضا عن إصابة أحد حراس المسجد الأقصى من الفلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أطلق النار على شابين فلسطينيين بعد أن قاما بطعن جندي.

وأضاف البيان: "وفق فحص أولي، تبين أن مشتبهينن فيهما قاما بطعن شرطي يعمل في المكان، مما أسفر عن إصابته بجروح متوسطة، وتتم معالجته في المكان على يد طواقم طبية".

وطوق الجيش الإسرائيلي مكان الحادث الذي وقع بالقرب من باب السلسلة بالقرب من المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وأغلقت المنطقة بالكامل ومنع المواطنين من الاقتراب.

واندلعت اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين على إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى.