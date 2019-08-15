وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن ” القوات تحاصر بقايا من فلول المرتزقة في مرزق ومقاتلات سلاح الجو مرت رتلاً للمعارضة التشادية جنوب المدينة.

وأكد المسماري أن ما يحدث في مدينة مرزق تطهير عرقي لمكون التبو هناك، لافتًا إلى أن المعركة تسير بمساندة أهالي وشباب المدينة.

وبخصوص معارك طرابلس، أشار المسماري إلى أن القوات تصدت لهجوم لمجموعات إرهابية حاولت استهداف مطار طرابلس بعد الهدنة.

وقال إن مليشيات طرابلس تترنح أمام ضربات القوات المسلحة خاصة بعد تدمير منظومة الدفاع الجوي التركية في مصراتة.

وأوضح المسماري أن منطقة الكفرة العسكرية احتجزت خلال الـ48 ساعة الماضية 8 سيارات تقوم بالتهريب في المنطقة.