وقالت هيئة الانتخابات إنها وافقت على قبول 26 مرشحا لخوص انتخابات الرئاسة المبكرة المقررة في الشهر المقبل، ورفضت ملفات 71 آخرين.

وفي مؤتمر صحفي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت أسامي 26 مرشحا مقبولا لانتخابات الرئاسة، ومن أبرزهم وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي والرئيس السابق المنصف المرزوقي والمرشحة عن الجبهة الشعبية حمة الهمامي، ورئيس الوزراء يوسف الشاهد، ونائب رئيس حزب النهضة عبدالفتاح مورو.

تأتي الانتخابات المبكرة التي ستجرى في 15 من سبتمبر عقب وفاة الباجي قائد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تونس، الشهر الماضي عن 92 عاما.