وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق أن وضع حد للتدخلات الخارجية ودعم المليشيات المسلحة والمتطرفين ونزع السلاح خارج سلطات الدولة وحل هذا المليشيات والقضاء على الإرهاب والتطرف هو السبيل لإنهاء حالة الفوضى وعودة الأمن والاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وعودتها للعمل بشكلها الطبيعي.

ودعا بليحق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للعمل بهذه الثوابت التي من شأنها إنهاء الأزمة الليبية والوصول لحل لها، مشيرا إلى أن لا حل في ليبيا دون إرادة الليبيين ولا حل في ليبيا في ظل وجود المليشيات والسلاح خارج سلطة الدولة ولا مكان للإرهابيين والمتطرفين في ليبيا.

ووجه بليحق التحية لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً على مواقفها الداعمة للشعب الليبي في كافة المحن التي مرت بها ليبيا وشعبها.