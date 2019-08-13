وقال مصدر بجهاز مكافحة الإرهاب لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة واستمرارا لتعقب فلول عصابات داعش الإرهابي، نفذت الوحدة التكتيكية الأولى إحدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي عمليات إنزال في صحراء الأنبار".

وجرت عمليات الإنزال في مناطق الرطبة ووادي حوران، و"أسفرت عن مقتل 10 إرهابيين من بينهم اثنان يرتديان أحزمة ناسفة، وإلقاء القبض على 5 آخرين".

كما أثمرت العملية العسكرية أيضا عن "تدمير عدة مضافات لعصابات داعش الإرهابي بضربات جوية متعددة"، حسب المصدر.

وأعلن العراق قبل أشهر القضاء على تنظيم "داعش"، لكن السلطات تعلن بين الحين والآخر أن بعض مسلحي التنظيم الإرهابي يسعون إلى استجماع قواهم، عن طريق تجميع أنفسهم في خلايا بالمناطق الصحراوية.