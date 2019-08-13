وذكرت مصادر مقربة من سالم لـ"سكاي نيوز عربية" أنه نقل مؤخرا إلى إسبانيا لمتابعة حالته، لكن وافته المنية هناك.

وبرز اسم حسين سالم كأحد أقطاب الأعمال في مصر إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفي أعقاب احتجاجات يناير 2011 كان على قائمة المطلوبين للعدالة.

وألقي القبض على سالم الذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية، بموجب مذكرة دولية عام 2011 في إسبانيا، التي فر إليها بعد الاحتجاجات التي أنهت حكم مبارك.

وكانت محكمة مصرية قد قضت بسجن سالم 7 سنوات، وغرامات يزيد إجماليها عن 4 مليارات دولار عام 2011، بعد إدانته بغسل أموال والكسب غير المشروع.

وواجه سالم بعد ذلك اتهامات بالكسب غير المشروع فيما يتعلق بصادرات الغاز لإسرائيل، لكنه برئ منها في 2014.

وسالم مساهم رئيسي في شركة غاز شرق المتوسط المصرية، التي حامت حولها الشبهات بشأن بيع الغاز لإسرائيل ودول أخرى بأسعار تفضيلية، مما يحرم مصر من إيرادات ومكاسب.

وبموجب اتفاق تصالح مع الحكومة المصرية عام 2016، استردت إدارة الكسب غير المشروع 5.3 مليار جنيه من سالم وأفراد أسرته، ثم تم قبول تظلمه على استمرر التحفظ على أمواله.