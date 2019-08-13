ويلتقي الحريري، الخميس، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس بحسب ما أفاد به مكتبه الإعلامي.

ويستعرض الحريري في محادثاته مع الجانب الأميركي الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات بين بيروت وواشنطن.

ومن المتوقع أن يحتل ملف حزب الله ونشاطه المالي والعقوبات الأميركية حيزا واسعا من المحادثات، خصوصا بعد فرض الولايات المتحدة لعدد من العقوبات على قيادات في الحزب في الآونة الأخيرة، استهدفت رجال أعمال ونوابا ومسؤولين، وفي ظل إجراءات الولايات المتحدة ضد إيران وأذرعها في المنطقة.

ومن بين الملفات التي سيبحثها الحريري، دعم واشنطن للأجهزة الأمنية اللبنانية، ومساهمتها في مؤتمر "سيدر" الاقتصادي والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، وقضيتي اللاجئين السوريين والوساطة الأميركية بين لبنان واسرائيل فيما يتعلق بترسيم الحدود البرية والبحرية.