وشدد الكعبي في بيان على البدء بإطلاق حملة تفتيش واسعة لمصادرة الأسلحة المنتشرة في المدن، ومحاسبة كل من يعبث بأمن المواطن.

وأشار إلى أن "تواجد مستودعات الأسلحة قرب المدن المكتظة بالسكان بات مصدر قلق دائم للمواطن، ويؤثر على سلامة المدنيين ويحصد أرواحهم".

ولفت الكعبي إلى حادثة انفجار العتاد العسكري التي وقعت في معسكر "صقر" التابع للحشد الشعبي، الاثنين، حيث تعرضت العديد من المنازل والمواطنين من المدنيين والقوات الأمنية الى الأذى.

ووفقا لمراسل "سكاي نيوز عربية"، فقد أسفر الانفجار الذي وقع بمخزن للأسلحة تابع لميليشيات "الحشد الشعبي" في منطقة أبو دشير، جنوب العاصمة العراقية بغداد، عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين.