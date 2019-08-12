وجاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل المغربية أن العفو الملكي شمل "مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 350 شخصا ".

وأوضحت الوزارة في بلاغها أن "لمستفيدين من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، عددهم 315 سجينا "، فيما شمل العفو "موجودين في حالة سراح وعددهم 35 شخصا".