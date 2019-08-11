وقتل الفلسطيني شرقي بلدة بيت حانون الحدودية شمالي قطاع غزة، إثر محاولته التسلل إلى إسرائيل.

ويأتي هذا التطور الذي يتزامن مع أول أيام عيد الأضحى، بعد يوم من مقتل أربعة فلسطيين برصاص الجيش الإسرائيلي عند حدود قطاع غزة.

وقال الجيش في بيانه إن هؤلاء الرجال كانوا مسلحين ببنادق وقذائف مضادة للدبابات وقنابل يدوية ألقيت إحداها على القوات الإسرائيلية.

وأضاف أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار بعد عبور أحد الفلسطينيين للسياج، وقتلوهم.

وارتفع منسوب التوتر بين على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي نقاط رصد عسكرية تابعة لحركة حماس شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

والأسبوع الماضي، قتل فلسطيني وأصيب 3 جنود إسرائيليين، في تبادل إطلاق نار على الحدود.