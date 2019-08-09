وتقدم 42 مرشحا، الجمعة، وأودعوا ملفاتهم في آخر أيام الآجال المحددة وتم غلق باب قبول الترشحات الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للهيئة لوكالة "فرانس برس".

وتعلن الهيئة في 31 أغسطس القائمة النهائية للمقبولين بعد دراسة ملفاتهم.

وقدم صباح الجمعة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ملف ترشحه عن حزبه "تحيا تونس". وأكد الشاهد في تصريحات للصحفيين إثر تقديم ملفه، أنه لن يقدم استقالته من الحكومة.

وقال: "من يريد أن اقدم أستقالتي يريد تأجيل الانتخابات، واستقالتي تعني استقالة الحكومة وهذا هروب من المسؤولية".

كما قدم وزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، ترشحه مدعوما من حزب "نداء تونس". وقد تردد كثيرا على السبسي قبل وفاته وهو من المرشحين البارزين لخلافته.

إلى ذلك، أودع رجل الأعمال والإعلام والدعاية القوي نبيل القروي ملفه للانتخابات الرئاسية المبكرة رافعا شعار الدفاع عن الفقراء رغم أن القضاء وجه إليه تهماً بتبييض الأموال.

وحددت الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.

وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في17 سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحفيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.

ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، إذا تطلب الأمر، قبل الثالث من نوفمبر بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.