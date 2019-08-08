وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: "إن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (عمران) باتجاه جازان".

وأوضح المالكي أن "استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات بدون طيار تعبر عن إفلاس المليشيا الإرهابية ونهجها اللا أخلاقي باستخدامها في الأعمال العدائية والإرهابية ومحاولات استهدافها للمدنيين، وتعكس وضع المليشيا الإرهابية على الأرض وخسائر مقاتليها المغرر بهم"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشدد المالكي على "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".