وأكد الحزب في بيان تلقت "سكاي نيوز عربية" نسخة منه، التزامه بمتطلبات اتفاق السلام وفق ترتيبات المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية.

وأبدى حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي أسفه للتباين الذي حدث مع حلفاء الحزب في الجبهة الثورية، مضيفا "سنعمل علي تجاوزه بأسرع وقت".

وثمّن الحزب في اجتماع عقده، الأربعاء، تمديد وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح أسرى الحرب.

وجدد الحزب تأكيده "عدم الاشتراك في الحكومة والمجلس السيادي والاكتفاء بالاشتراك في التشريعي"، معلنا "برنامج تعبئة واستنفار لجماهيره لحماية مكتسبات الثورة".

كذلك دعا الحزب لمشاركة عادلة لكافة القوى التي ساهمت في الثورة، مع التأكيد على أنه لا إقصاء لأحد.