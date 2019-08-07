وقال هيل خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، في العاصمة السودانية الخرطوم، إن بلاده تركز على مساعدة الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية التي ستنطلق في الأيام المقبلة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل على مساعدة الشعب السوداني على جعل المرحلة الانتقالية التي تستمر لمدة ثلاث سنوات، تسير بدرجة من الشرعية التي يطلبها الشعب السوداني.

وتابع قائلا: "خلال زيارتي للسودان سمعت التزامات قوية من كل الأطراف التي التقيت بها لجعل الفترة الانتقالية ناجحة وأن تكون هناك مسؤولية ومحاسبة"، لافتا إلى أن أميركا والمجتمع الدولي يدعمان التحول الديمقراطي في السودان.

وفي الأثناء، التقى نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري ياسر العطا بالمبعوث الألماني السفير فليب أكرمان.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في البلاد بعد توقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير الأسبوع الماضي.

وأعرب المبعوث الألماني عن ترحيب بلاده بالاتفاق بين الأطراف السودانية، ودعم السودان فى المجالات السياسية والاقتصادية والدستورية، مشيرا إلى أن المانيا ستواصل دعم عملية السلام في السودان ومساعدته على تجاوز التحديات الاقتصادية.

وأكد أكرمان أن بلاده ظلت تتابع عن كثب التطورات الجارية بالسودان، مشيدا بحكمة الشعب السوداني والتي استطاع عبرها التوصل إلى تسوية أنهت الخلافات، وانتهت بالتوقيع على الإعلانين السياسي والدستوري، معربا عن تفاؤله بنجاح الاتفاق الذى أبرمه المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في بناء مستقبل أفضل للسودان.