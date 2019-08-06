وبيّن نبيل بافون أن عدد القوائم المترشحة في الداخل هو 1405، لافتا إلى أنه تم قبول 1340 قائمة فقط، ورفض 65.

وبالنسبة إلى القوائم المترشحة عن الخارج، فقد بلغ عددها 176 قائمة، تم قبول 163 منها فقط.

وسيُنتخب من خلال الانتخابات التشريعية، مجلس نواب الشعب التونسي في مدته النيابية الثانية، وذلك في 6 أكتوبر 2019. وتشرف على هذه الانتخابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ومن المقرر أن تشهد تونس انتخابات رئاسية مبكرة في الـ15 من سبتمبر المقبل، لاختيار رئيس خلفا للرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، الذي توفي أواخر يوليو الماضي.