وذكر بيان للشرطة أنه تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر (26 عاما) بمدينة القصر الكبير شمالي المغرب، بعدما كتب على أحد مواقع التواصل كلاما "يشيد فيه بأعمال إرهابية ويحرض على ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة في حق سائحات أجنبيات يقمن بأعمال تطوعية بالمغرب".

وأوضح البيان، أن التحريات مكنت من حجز جهاز كمبيوتر محمول وهاتف جوال، يشتبه في استخدامهما في نشر الكلام الذي تضمن جرائم مرتبطة بقضايا الإرهاب والتطرف.

وأضافت الشرطة المغربية أنه تم تقديم المشتبه به إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وكان المعلم الابتدائي الذي لم يذكر البيان اسمه، قد كتب على موقع "فيسبوك" كلاما ينتقد فيها طريقة لباس شابات بلجيكيات كن يقمن بعمل تطوعي بضواحي تارودانت جنوبي المغرب.

ودعا إلى قطع رؤوسهن "لأنهن لم يحترمن تقاليد وأعراف المنطقة المحافظة"، وهو ما أثار انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب.