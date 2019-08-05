وذكر المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن وحدات من البحرية الملكية المغربية العاملة في مياه البحر المتوسط، أنقذت 424 مهاجرا غير شرعي، غالبيتهم من بلدان جنوب الصحراء.

وأوضح المصدر أن من المهاجرين 53 امرأة و16 قاصرا، مضيفا أن هؤلاء المهاجرين كانوا يواجهون صعوبات فنية على متن عدة مراكب مطاطية تقليدية الصنع.

وأكد المصدر العسكري أنه تم نقل المهاجرين إلى أقرب ميناء مغربي لتلقي العلاج والإسعافات الضرورية.

وفي منتصف يوليو الماضي، أعلن المغرب عن إنقاذ 161 مهاجرا غير شرعي في مياه البحر المتوسط.

وقل مصدر عسكري مغربي في حينها إن البحرية الملكية أنقذت سبعة مراكب تنقل مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء كانوا يحاولون عبور المياه المغربية باتجاه إسبانيا.

وتتعدد محاولات الهجرة غير المشروعة نحو أوروبا خاصة من الأفارقة من دول جنوب الصحراء عبر جيبي سبتة ومليلية اللتين تسيطر عليهما إسبانيا، أو عبر البحر حيث لا يفصل المغرب عن أوروبا سوى مضيق جبل طارق.

وفي مطلع العام الجاري، أظهرت أرقام منظمة الهجرة الدولية، أن نصف المهاجرين واللاجئين المتدفقين على أوروبا من جنوب البحر المتوسط والبالغ عددهم 111 ألفا و558 مهاجرا تسللوا عبر غرب حوض البحر المتوسط.