وذكرت مصادر سكاي نيوز عربية، أن قوات الجيش الوطني اليمني استعادت السيطرة على سلسلة جبل مبعوثة الاستراتيجية المطلة على سوق المزرق شرق مديرية حرض شمالي المحافظة.

وجاء هذا التقدم للجيش الوطني اليمني عقب هجوم شنه على مواقع لميليشيات الحوثي الموالية لإيران، الأمر الذي دفع المتمردين الحوثيين إلى الفرار.

وفي تطور آخر، استهدفت طائرات التحالف العربي مواقع وتعزيزات للميليشيات الحوثية كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات في محافظة حجة.

وأفادت مصادر ميدانية يمنية بأن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لهم.

وفي سياق متصل، سقط قتلى وجرحى من المتمردين الحوثيين في غارات استهدفت تحركات وتعزيزات لهم شمال مرتفعات الشايف المطلة على مركز مديرية صرواح في محافظة مأرب شمال شرقي صنعاء.

وفي منتصف يوليو الماضي، لقي 20 مسلحا حوثيا مصرعهم بنيران قوات الجيش اليمني على جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وذكر مصدر عسكري يمني أن مواجهات عنيفة نشبت عقب عملية تسلل لعناصر من الميليشيات الحوثية باتجاه مواقع الجيش اليمني في جبهة صرواح.