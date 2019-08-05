ووصف عبد المهدي بحسب بيان صحفي حكومي ما تحقق في لقاء القمة الثلاثي الذي عقد في القاهرة في مارس الماضي بأنه يشكل نجاحا للدول العربية وشعوبها، داعيا إلى تعزيز التعاون بين الدول الثلاث والبدء بخطوات عملية، بالأخص في قطاع الإسكان.

وبحث وزراء خارجية العراق والأردن ومصر، في لقاء ثلاثي عقد ببغداد، عددا من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية، في مقدمتها ملف مكافحة الإرهاب، ودعم العراق في مرحلة ما بعد "داعش".

وتناول اللقاء الثلاثي عددا من الملفات على رأسها ملف مكافحة الإرهاب وما بعد القضاء على تنظيم "داعش"، ومساندة العراق في ملفي إعادة الإعمار في المناطق المحررة واللاجئين.

من جانبهما أكد وزيرا خارجية مصر والأردن سعي بلديهما لتعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات، وشددا على أهمية إيجاد بيئة استثمارية مستقرة ومنتجة تخدم مصالح الجميع وتسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.