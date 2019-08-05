وكان قد صرح مصدر أمني أن سيارة كانت تمر بسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بالقاهرة، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات، الأمر الذى أدى حدوث انفجار نتيجة الاصطدام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خالد مجاهد بارتفاع أعداد وفيات حادث معهد الأورام إلى 17 حالة وفاة، و32مصاباً، مشيراً إلى الدفع بـ42 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث.

وأوضح مجاهد أنه تم التوجيه بنقل جميع المصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي الرعاية اللازمة، ورفع درجة الاستعداد للحالة القصوى، حيث تم استدعاء الأساتذة والاستشاريين من كافة التخصصات خاصةً الجراحات الدقيقة، وعلى أرصدة الدم بالمستشفى، وجاهزيتها لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين.

وأمر النائب العام بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الاورام بمنطقة القصر العيني وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب وكيفيه وقوع الحادث.

وأفادت وزارة الصحة المصرية بإخلاء معهد الأورام من المرضى والطاقم الطبي احترازيا بعد تصدعات في مبنى مجاور تحت الإنشاء.

وكانت تقارير أفادت بوقوع انفجار داخل معهد الأورام نتيجة انفجار اسطوانات أوكسجين، إلا أن المعهد نفى أن يكون الانفجار داخل المبنى وأن الحادثة وقعت في محيطه مما أدى إلى تحطم بعض الواجهات الزجاجية.