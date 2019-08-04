وأكد الأمير خالد الفيصل، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده عقب جولة في المشاعر المقدسة وترؤسه اجتماع لجنة الحج المركزية، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أن توجيهات القيادة واضحة ببذل كل ما يسهم في راحة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم براحة وأمن واطمئنان.

وأكد الفيصل السعي نحو جعل مكة المكرمة مدينة ذكية، قائلا: "قد بدأنا مرحلة التحول الرقمي".

وافتتح الأمير خالد الفيصل مبنى المواقف الذكية بالمنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة، ويتكون المشروع من 13 طابقا و550 موقفا و10 مداخل ومخارج للمبنى، وصالات انتظار ودورات مياه.

وبعد ذلك دشن أمير مكة المكرمة محطة تحويل الكهرباء (النسيم) في العاصمة المقدسة، وتحوي 34 مغذيا متوسط الجهد، وتقدم الخدمة لأكثر من 19 ألف مستفيد.

ثم انتقل الأمير خالد الفيصل للمشاعر المقدسة للوقوف على جاهزيتها، ‏وبدأ جولته بافتتاح المستشفى الميداني للخدمات الطبية للقوات المسلحة بمزدلفة، واطلع على استعدادات المستشفى لاستقبال ضيوف الرحمن.

ويضم المستشفى عدة أقسام منها الأشعة والمختبر والطوارئ والتنويم والإفاقة والعمليات وتبلغ طاقته السريرية ‏من 500 سرير إلى 730 سريرا خلال موسم ‏حج العام الحالي.

‏واطلع أيضا ‏على مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفات للغات الخمسة المعتمدة وهي الإنجليزية، والفرنسية والملاوية والأردو والفارسية.

ودشن الأمير فيصل أكبر مشروع لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة وعرفات، ويعمل المشروع الذي نفذته الوزارة للمسجدين على ضخ 1.350 مليون قدما مكعبا في الدقيقة وسحب 70 في المئة عن طريق مراوح الطرد و30 في المئة عن طريق المداخل والأبواب.