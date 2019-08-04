وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للمسؤول الشرعي السابق في جبهة النصرة، مصلح العلياني، على قناة قطرية، ينتقد فيه فعاليات هيئة الترفيه في السعودية، لا سيما في مدينة جدة.

وبعد أن انهالت ردود المغردين السعوديين على فيديو ظهور الإرهابي العلياني على شاشة قناة قطرية، اضطرت إلى حذفه لاحقا، وفق مغردين سعوديين.

وقال الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط، سلمان الدوسري، في تغريدة على حسابه في تويتر: "عندنا تدعم الإرهاب على الملأ ويصبح الترويج له فنك الأوحد ويمتلئ قلبك وفعلك سوادا، فالأكيد أنك ستصور الإرهابي مدونا والخائن ناش والمرتزق معارضا".

ونشر مغردون سعوديون تسجيلا مصورا للعلياني وهو وسط أفراد من جبهة النصرة في سوريا على ظهر سيارة تجوب منطقة زراعية، وبينما كان ينشد فيهم وكان من معه يرددون وراءه.

كما ظهر العلياني في فيديو آخر وهو يخطب بأعضاء من جبهة النصرة ويحثهم على تحرير مدينة حلب شمال سوريا، كما يظهر في فيديو ثالث وهو يجري حوارا من داخل أحد معسكرات الجبهة في سوريا ويدعو المقاتلين الأجانب للانضمام إليها.