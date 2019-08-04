وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية في اليمن بأن المشروع السعودي نزع 1673 لغما خلال الأسبوع الماضي، كانت ميليشيات الحوثي الإيرانية قد زرعتها قبل طردها من المناطق، التي أصبحت محررة.

وقالت مصادر في المشروع السعودي لنزع الألغام، إن الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع 1350 لغما مضادا للدبابات، و4 ألغام مضادة للأفراد، ونزعت أيضا 305 ذخائر غير منفجرة و14 عبوة ناسفة.

وأضافت المصادر أن فرق المشروع السعودي تمكنت منذ انطلاقه وحتى الأول من أغسطس الجاري من نزع 79 ألفا و986 لغما حوثيا تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

مقتل قيادي حوثي

وفي تطور آخر، أفاد مراسل سكاي نيوز عربية في اليمن بمقتل قيادي ميداني من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مع عدد من مرافقيه في عملية عسكرية نوعية نفذتها القوات اليمنية المشتركة في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية، إن وحدات من القوات المشتركة نفذت عملية عسكرية نوعية ومباغتة شمال جبهة "حجر" غربي الضالع، وأسفرت عن مقتل قيادي ميداني في صفوف ميليشيات الحوثي ومرافقيه.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من غارات شنتها طائرات التحالف العربي على أهداف وتجمعات لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهات شمالي محافظة الضالع.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات التحالف العربي استهدفت مواقع عسكرية تتحصن فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق "الجُب" و"باجة" في منطقة "حجر".