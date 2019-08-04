ويسعى التمرين العسكري إلى تحقيق أهداف استراتيجية وتعبوية لتعزيز التعاون والجاهزية بين الدول المشاركة والعمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير القدرات الأمنية لقوات حرس الحدود.

كما يهدف التدريب إلى تطوير التعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة للاستجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الداخلية وزيادة تأثير عمليات المعلومات والاتصالات الاستراتيجية.

وسيشمل تمرين الأسد المتأهب التدريب على العمليات التقليدية وغير التقليدية وإجراءات القيادة والسيطرة، علاوة على تدريب هيئات الأركان على التخطيط العملياتي واللوجستي والتدريب على النقل البري والجوي.

ويسعى التمرين إلى تعزيز قدرة القوات المسلحة على العمل المشترك، حيث يشارك في اتدريبات 28 دولة، إضافة إلى الأردن.

يشار إلى أن تمرين الأسد المتأهب ينفذ على أراضي المملكة الأردنية منذ عام 2011 في مختلف ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة وعدد من مدارس ومراكز التدريب.

ويحظى التمرين بمشاركة واسعة من مختلف صنوف الأسلحة البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى العديد من المشاركين من المؤسسات المعنية بإدارة الأزمات والوزارات والأجهزة الأمنية.