وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 84 مستوطنا اقتحموا في الصباح ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة يرافقهم حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة.

وقال مصدر بدائرة الأوقاف الإسلامية إن المستوطنين "نفذوا جولات استفزازية في المسجد واستمعوا إلى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم".

وأضاف المصدر أن عددا من المستوطنين الإسرائيليين حاولوا إقامة طقوس وشعائر تلمودية في منطقة باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى.

ويأتي هذه التطور بعد خطوة مماثلة أقدم عليها 166 مستوطنا الخميس الماضي، حين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة أمنية مشددة.

ونشر الجيش الإسرائيلي في حينه قواته الخاصة داخل ساحات المسجد وعند بواباته، وفرض قيودا على دخول الفلسطينيين للمسجد، واحتجز هوياتهم في وقت سمح للمستوطنين باقتحامه.