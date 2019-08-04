وكالات - أبوظبي قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، إنه "واثق للغاية" في قدرة الولايات المتحدة على بناء تحالف بحري في الخليج على الرغم من الاستجابة الفاترة من الحلفاء الأوروبيين والآسيويين.