وقال رئيس جهاز المخابرات العامة في السودان أبو بكر دمبلاب، إن الجهاز تمكن من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، كما تم ضبط كميات من الحشيش والحبوب المخدرة.

وأوضح دمبلاب خلال مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، أن قائمة الأسلحة المضبوطة شملت بنادق كلاشينكوف ورشاشي جرينوف، إلى جانب كمية كبيرة من الذخائر.

وأشاد رئيس جهاز المخابرات بـ"الإدارات والدوائر التي نفذت العمل بتخطيط مسبق ودقيق يؤكد مهنية واحترافية جهاز المخابرات"، مضيفا: "نهدي هذا النصر الكبير للشعب السوداني بمناسبة توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير".

وأكد دمبلاب أن جهاز المخابرات العامة في السودان هو جهاز وطني يؤدي واجبه بمهنية عالية، ويعمل بالتنسيق مع كافة الأجهزة والمنظومات الأمنية الأخرى كالقوات المسحلة والدعم السريع وقوات الشرطة والاستخبارات العسكرية.

من جانبه، أشاد رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي، جمال عمر بالمهمة التي نفذها جهاز المخابرات العامة، قائلا إن "هذه الضبطية من الأسلحة والمخدرات تؤكد على مهنية جهاز المخابرات ويقظته، ودوره الكبير في استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد".