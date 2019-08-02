وأوردت وكالة تونس للأنباء أن رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر "قرر تمديد حالة لطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر واحد، ابتداء من يوم 4 أغسطس الجاري ولغاية 2 سبتمبر 2019".

وكان رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، مدد في في الخامس من يوليو الماضي حالة الطوارئ في البلاد، لمدة شهر .

وتعلن حال الطوارىء في تونس استنادا إلى مرسوم صدر عام 1978.

ولا تزال حالة الطوارىء سارية في البلاد منذ 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة، كما قتل نحو 59 سائحا ورجل أمن في هجومين منفصلين عام 2015 تبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي.